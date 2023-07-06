Воррен: 26 серпня Дюбуа влаштує переворот у надважкому дивізіоні

Британський боксер Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) зможе перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"26 серпня Даніель Дюбуа влаштує переворот у важкому дивізіоні, ставши чемпіоном світу у хевівейті за версіями WBO, WBA та IBF.

Для зовнішнього світу Даніель є аутсайдером у цьому поєдинку, але тут, у "Квінсберрі", ми надзвичайно впевнені в його здатності викликати серйозні хвилювання та досягти статусу, якого він прагнув, коли став професіоналом з нами у 2017 році.

Ще тоді я знав, що ми працюємо з майбутнім чемпіоном світу. І тепер у нього є можливість боротися за титули проти прекрасного чемпіона в особі Олександра Усика перед багатьма тисячами вболівальників у Вроцлаві.

Я з нетерпінням чекаю бою, і для нас це велике задоволення бути частиною історичної події в Польщі, де буде багато вболівальників з України", – сказав Воррен.