Валлін: Ф'юрі обирає фінансово вигідних суперників

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) обирає фінансово вигідних суперників.

Про це розповів Шведський боксер Отто Валлін (25-1, 14 КО).

"Ф'юрі в такому положенні, коли є він - один такий, а є я - і таких бійців багато, тих, хто хоче з ним побитися. Тому, я думаю, що поки його не зобов'яжуть зі мною битися, буде дуже складно досягти нашого реваншу.

Він може обирати собі суперників. Він вибиратиме бої, в яких зможе найбільше заробити, а ризик буде мінімальним. Це можуть бути поєдинки навіть із такими бійцями, як Джон Джонс чи Френсіс Нганну", відзначив Валлін.