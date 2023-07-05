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Валлін: Ф'юрі обирає фінансово вигідних суперників

Отто Валлін прокоментував бій проти Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 16:17 144 0
Валлін: Ф'юрі обирає фінансово вигідних суперників
#Тайсон Ф'юрі, #Отто Валлін

Джерело - isport.ua.

Володар поясу WBC  у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO)  обирає фінансово вигідних суперників.

Про це розповів Шведський боксер Отто Валлін (25-1, 14 КО).

"Ф'юрі в такому положенні, коли є він - один такий, а є я - і таких бійців багато, тих, хто хоче з ним побитися. Тому, я думаю, що поки його не зобов'яжуть зі мною битися, буде дуже складно досягти нашого реваншу.

Він може обирати собі суперників. Він вибиратиме бої, в яких зможе найбільше заробити, а ризик буде мінімальним. Це можуть бути поєдинки навіть із такими бійцями, як Джон Джонс чи Френсіс Нганну", відзначив Валлін.

Раніше Ф’юрі анонсував великий бій. 

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