Головне
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023
Сьогодні 23:12 3812
5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко
Сьогодні 22:54 202
Зоря оголосила про призначення Лалатовича головним тренером
Сьогодні 12:35 642
Ротань тренуватиме збірну України на Олімпійських іграх
Сьогодні 12:20 836
УЄФА призначив арбітрів на півфінал Євро-2023 Україна U-21 - Іспанія U-21
Сьогодні 11:18 13446
4 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Костюк та Калініної
Сьогодні 09:41 1589
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Вімблдона-2023
Вчора 23:02 2267
Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона
Вчора 21:18 2338 1
Танковський перейшов у Полісся
Вчора 21:13 474
Ван Леувен назвав свій тренерський штаб
Вчора 20:52 1049
Прямі трансляції

Джонс: Вайлдер буде фаворитом у бою з Джошуа

Баррі Джонс прокоментував можливий бій між ексчемпіонами у надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером та Ентоні Джошуа.
Сьогодні 22:52 191 0
Джонс: Вайлдер буде фаворитом у бою з Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) не буде фаворитом у бою проти Деонтея Вайлдера (43-2-1 42 KO).

Про це розповів колишній британський боксер Баррі Джонс.

"Якщо цей поєдинок все ж таки відбудеться, ви повинні зробити Вайлдера великим фаворитом. Джошуа добре боксував проти Франкліна, але все ж не дав відповідей на питання, які виникли в останніх боях.

Він виглядав як людина, яка боїться пропустити удар. Джошуа втратив упевненість. Це може повернутися, але є сумніви. Якщо вони проведуть бій, то я віддам свій голос за Вайлдера. Я можу сказати, що кілька років тому я вважав Джошуа фаворитом", - сказав Джонс.

Вайлдер і Джошуа можуть провести бій у грудні.

Коментарі ()
Популярне зараз
УЄФА призначив арбітрів на півфінал Євро-2023 Україна U-21 - Іспанія U-21 УЄФА призначив арбітрів на півфінал Євро-2023 Україна U-21 - Іспанія U-21 13446
Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 3074
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 3898
Вільямс не потисла руку судді після матчу зі Світоліною на Вімблдоні - ВІДЕО Вільямс не потисла руку судді після матчу зі Світоліною на Вімблдоні - ВІДЕО 2876 1
Криськів пропустить півфінал Євро U-21 з Іспанією Криськів пропустить півфінал Євро U-21 з Іспанією 2041
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023 3812
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 73652
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 151537 7
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22563
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 25621
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 31436
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 44918