Джонс: Вайлдер буде фаворитом у бою з Джошуа

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) не буде фаворитом у бою проти Деонтея Вайлдера (43-2-1 42 KO).

Про це розповів колишній британський боксер Баррі Джонс.

"Якщо цей поєдинок все ж таки відбудеться, ви повинні зробити Вайлдера великим фаворитом. Джошуа добре боксував проти Франкліна, але все ж не дав відповідей на питання, які виникли в останніх боях.

Він виглядав як людина, яка боїться пропустити удар. Джошуа втратив упевненість. Це може повернутися, але є сумніви. Якщо вони проведуть бій, то я віддам свій голос за Вайлдера. Я можу сказати, що кілька років тому я вважав Джошуа фаворитом", - сказав Джонс.