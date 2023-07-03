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Гірн: Ми практично погодили угоду на бій Джошуа - Вайлдер

Едді Гірн розповів про переговори з саудівцями щодо бою між його підопічним Ентоні Джошуа та ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером.
Сьогодні 17:43 176 0
Гірн: Ми практично погодили угоду на бій Джошуа - Вайлдер
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - BoxingNews.

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) близький до угоди про бій з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1 42 KO).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

 "Очевидно, що з нашою зустріччю з саудівцями в п’ятницю, четвер, хай там як, все чудово. Ми практично погодили угоду, залишилось остаточно обговорити певні речі.

Ми знову побачимося з ними в понеділок. Я думаю, що у нас з ними все добре, але ми хочемо провести бій 12 серпня, і це важливо для розвитку Джошуа, щоб надати йому імпульс. Це все ще у наших планах", - сказав Гірн.

Раніше Вайт підписав контракт на бій-реванш із Джошуа.

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