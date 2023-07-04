Турман та Угас можуть провести бій у серпні

Вони побʼються за титул тимчасового чемпіона WBC

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Кіт Турман (30-1, 22 КО) та інший ексчемпіон Йорденіс Угас (27-5, 12 KO) можуть провести поєдинок.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Вони побʼються за титул тимчасового чемпіона WBC в напівсередній вазі.

Бій планують провести в середині або наприкінці серпня. Місце поки невідоме.

Переможець або стане обовʼязковим претендентом на повноцінний пояс чемпіона, який належить Ерролу Спенсу (28-0, 22 КО), або згодом отримає підвищення до статусу чемпіона.

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