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Вайлдер хоче запропонувати Руїсу 30% гонорару за бій

Енді Руїс-старший прокоментував можливий бій сина проти Деонтея Вайлдера
Сьогодні 14:41 211 0
Вайлдер хоче запропонувати Руїсу 30% гонорару за бій
Фото - gettyimages
#Енді Руїс, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1 42 KO) хоче запропонував ексчемпіону Енді Руїсу (35-2, 22 КО) 30% гонорару за бій. 

Про це розповів батько боксера - Енді Руїс-старший.

"Вайлдер – брехун. Він і його тренер розпочали розмову, а потім хотіли, щоб Енді погодився на смішну суму. Але Енді – не просто боксер, він був чемпіоном, першим в історії мексиканським чемпіоном світу в надважкій вазі.

Вайлдер хоче запропонувати Енді 30% гонорару за бій. Це маленька сума, тому що я скажу вам ось що: він пропонував нам майже ті ж гроші, що Енді заробив за бій із Луїсом Ортісом.

Як він за бій з Вайлдером може отримати ту саму суму, що й за поєдинок з Ортісом? Енді та Вайлдер зберуть стадіон, вони продадуть божевільне число PPV, бо всі хочуть побачити цей бій. Тож це не той бій, у якому їх пропозиції буде достатньо.

Енді заробив достатньо грошей на своїх інвестиціях. Він має мільйони доларів. Вайлдер сердиться, бо не може вести переговори зі мною", – сказав Руїс-старший.

Нагадаємо, у 2019-му Руїс сенсаційно завдав першої поразки Ентоні Джошуа та відібрав його титули. Щоправда, того ж року британець взяв реванш і повернув свої чемпіонські пояси.

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