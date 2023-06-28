Вайлдер хоче запропонувати Руїсу 30% гонорару за бій

Колишній чемпіон у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1 42 KO) хоче запропонував ексчемпіону Енді Руїсу (35-2, 22 КО) 30% гонорару за бій.

Про це розповів батько боксера - Енді Руїс-старший.

"Вайлдер – брехун. Він і його тренер розпочали розмову, а потім хотіли, щоб Енді погодився на смішну суму. Але Енді – не просто боксер, він був чемпіоном, першим в історії мексиканським чемпіоном світу в надважкій вазі.

Вайлдер хоче запропонувати Енді 30% гонорару за бій. Це маленька сума, тому що я скажу вам ось що: він пропонував нам майже ті ж гроші, що Енді заробив за бій із Луїсом Ортісом.

Як він за бій з Вайлдером може отримати ту саму суму, що й за поєдинок з Ортісом? Енді та Вайлдер зберуть стадіон, вони продадуть божевільне число PPV, бо всі хочуть побачити цей бій. Тож це не той бій, у якому їх пропозиції буде достатньо.

Енді заробив достатньо грошей на своїх інвестиціях. Він має мільйони доларів. Вайлдер сердиться, бо не може вести переговори зі мною", – сказав Руїс-старший.