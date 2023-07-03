Вайлдер висунув ультиматум Руїсу

Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1 42 KO) може відмовитися від бою проти Енді Руїса (35-2, 22 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Ми йдемо, дитинко, вже скоро! Для наступного бою ми дуже наполегливо працювали, ви бачили, як я тренуюся.

Це був Руїс, але якщо він не захоче прийняти бій, ми рухатимемось далі або, можливо, протримаємося до бою з Джошуа, тому що він точно відбудеться.

Вам усім потрібно підготувати для цього поєдинку свої гроші", - сказав Вайлдер.