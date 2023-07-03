Вайлдер принизив Руїса

Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1 42 KO) відреагував на вимогу батька Енді Руїса (35-2, 22 КО) про рівномірний розподіл гонорару.

Про це розповів сам американський боксер.

"Їм треба добре подумати про ситуацію, в якій вони опинилися. Вони говорять про 50 на 50, але, Енді, ти ніхто в порівнянні зі мною. Бро, ти був чемпіоном протягом дуже короткого часу, тож припини це.

Поєдинок проти Ентоні Джошуа виглядає дуже багатообіцяючим. У мене є й інші пропозиції з-за кордону, тож нікому не потрібно турбуватися про те, з ким я б’юся. Моє життя дуже-дуже чудове, зрозумійте це.

Не хвилюйтеся про те, з ким я б’юся, бо я можу побитися з ким завгодно у світі. Мене будуть раді бачити в США", - сказав Вайлдер.