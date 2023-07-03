Чжилей назвав наступного суперника після реваншу з Джойсом

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Чжан Чжилей після реваншу із Джо Джойсом хотів би вийти на бій із володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів сам китайський боксер.

"Створити нову історію Китаю у сфері боксу - це моя місія та початковий план. Люди завжди думали, що китайський бокс не може вирощувати суперважковаговиків, що китайські боксери не здатні конкурувати з європейцями та американцями. Я з цим не погоджуся. Я вірю, що китайські боксери займуть центральне місце на міжнародній арені.

Наразі у нас немає довгострокового плану, ми, як і раніше, зосереджені на поєдинку з Джойсом. Після нього моєю наступною ціллю буде бій із Тайсоном Ф'юрі", - відзначив Чжилей.