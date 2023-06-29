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Визначилася дата реваншу Джойса з Чжилеєм

Бій відбудеться 23 вересня
Сьогодні 14:55 186 0
Визначилася дата реваншу Джойса з Чжилеєм
#Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Джерело - Чемпіон.

Команди супертяжів Джо Джойса і Чжана Чжилея погодили бій-реванш.

Про це повідомляє Boxing on BT Sport.

Другий поєдинок між цими боксерами відбудеться 23 вересня в Лондоні на стадіоні Вемблі.

На кону стоятиме пояс тимчасового чемпіона WBO в надважкій вазі, яким володіє Чжилей.

У першому поєдинку у квітні Чжилей достроково переміг Джойса у 6-му раунді. У Джо було право на реванш, він активував цю опцію на початку травня.

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