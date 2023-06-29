Визначилася дата реваншу Джойса з Чжилеєм

Джерело - Чемпіон.
Команди супертяжів Джо Джойса і Чжана Чжилея погодили бій-реванш.
Про це повідомляє Boxing on BT Sport.
Другий поєдинок між цими боксерами відбудеться 23 вересня в Лондоні на стадіоні Вемблі.
На кону стоятиме пояс тимчасового чемпіона WBO в надважкій вазі, яким володіє Чжилей.
У першому поєдинку у квітні Чжилей достроково переміг Джойса у 6-му раунді. У Джо було право на реванш, він активував цю опцію на початку травня.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!