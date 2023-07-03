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Батько Руїса: Хочемо розподіл 50 на 50 у бою з Вайлдером

Енді Руїс-старший прокоментував бій з Вайлдером
Сьогодні 16:15 238 0
Батько Руїса: Хочемо розподіл 50 на 50 у бою з Вайлдером
Фото - gettyimages
#Енді Руїс, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) та Деонтей Вайлдер (43-2-1 42 KO) повинні поділити гонорар порівну.

Про це розповів Енді Руїс-старший.

"Хочемо розподіл 50 на 50, бо Вайлдер більше не чемпіон. Зараз вони не пропонують справедливого розподілу. Єдине, про що ми просимо – рівний розподіл, нічого іншого.

50 на 50, і ми готові битися з Вайлдером, щоб дати йому хорошого прочухана.

На цей момент у Деонтея немає інших варіантів. Енді – це не випадковий суперник. Енді – колишній чемпіон світу, перший мексиканський чемпіон світу у надважкій вазі в історії", — сказав Руїс-старший.

Нагадаємо, Вайлдер хоче запропонувати Руїсу 30% гонорару за бій.

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