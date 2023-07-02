Черкашин проведе наступний бій в андеркарді поєдинку Усик-Дюбуа

Суперника українського середньоваговика поки що не визначено

Джерело - Чемпіон.

Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (22-0, 14 КО) свій наступний бій проведе в андеркарді поєдинку чемпіона WBA/WBO/IBF/IBO у хевівейті Олександра Усика та британського важковаговика Даніеля Дюбуа.

Про це повідомляє промоутер Анджей Василевский.

Федір готується разом із командою Усика. Майбутній суперник українського середньоваговика поки що невідомий.

Черкашин в останньому бою здобув дострокову перемогу над мексиканцем Елліасом Еспадасом. У дев’ятому раунді рефері зупинив поєдинок після того, як Еспадас відмовився продовжувати бій. Поєдинок пройшов на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі в андеркарді зустрічі Джервонти Девіса з Райаном Гарсією.

Бій Усика з Дюбуа має відбутися 26 серпня в польському Вроцлаві. Олександр отримає 75% загального призового фонду — 6 мільйонів доларів. Дюбуа може розраховувати на 25% - 2 мільйони.

@Cherkashyn_F boksuje 26 sierpnia Wrocław. Tym razem przygotowuje się nie na Florydzie tylko z teamem @usykaa — A. Wasilewski (@boxingfun) July 1, 2023

Нагадаємо поєдинок Усик - Ф'юрі може відбутися на початку наступного року.