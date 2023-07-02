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Усик може провести бій в андеркарді Джошуа - Вайлдер

Українець може провести бій проти хорвата Хрговича
Сьогодні 12:43 524 0
Усик може провести бій в андеркарді Джошуа - Вайлдер
Фото: Getty Images
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер, #Філіп Хргович

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має провести бій з хорватським боксером Філіпом Хрговичем (15-0, 12 КО).

Про це розповів британський промоутер Едді Гірн.

"Є шанс, що бій Ентоні Джошуа - Деонтей Вайлдер відбудеться на початку січня. Як ми розуміємо, Тайсон Ф’юрі поб’ється з Френсісом Нганну у виставковому поєдинку. Тож це виключає бій Ф’юрі з Усиком. Але поєдинок Джошуа у будь-якому разі відбудеться.

  Поєдинок Усик - Ф'юрі може відбутися на початку наступного року

Усик все одно виступить у цьому карді. Здається, що він поб’ється з Філіпом Хрговичем. Філіп – обов'язковий претендент. Але це взагалі не вплине на бій Джошуа – Вайлдер. Якщо Усик не поб’ється за звання абсолютного чемпіона, то це бій, який він має провести, виходячи з правил санкціонуючого органу", - сказав Гірн.

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