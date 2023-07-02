Усик може провести бій в андеркарді Джошуа - Вайлдер

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має провести бій з хорватським боксером Філіпом Хрговичем (15-0, 12 КО).

Про це розповів британський промоутер Едді Гірн.

"Є шанс, що бій Ентоні Джошуа - Деонтей Вайлдер відбудеться на початку січня. Як ми розуміємо, Тайсон Ф’юрі поб’ється з Френсісом Нганну у виставковому поєдинку. Тож це виключає бій Ф’юрі з Усиком. Але поєдинок Джошуа у будь-якому разі відбудеться.

Поєдинок Усик - Ф'юрі може відбутися на початку наступного року

Усик все одно виступить у цьому карді. Здається, що він поб’ється з Філіпом Хрговичем. Філіп – обов'язковий претендент. Але це взагалі не вплине на бій Джошуа – Вайлдер. Якщо Усик не поб’ється за звання абсолютного чемпіона, то це бій, який він має провести, виходячи з правил санкціонуючого органу", - сказав Гірн.