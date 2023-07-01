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Чжилей: Китайський бокс безумовно займе центральне місце на міжнародній арені

Чжилей прокоментував перспективи китайського боксу
Сьогодні 15:25 215 0
Чжилей: Китайський бокс безумовно займе центральне місце на міжнародній арені
#Чжан Чжилей

Джерело - tribuna.com.

Тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей (25-1-1, 20 КО) вірить у перспективи розвитку китайського боксу.

Про це розповів сам боксер.

"Найкраще успадкування історії - створити нову історію. Створення нової історії китайців у сфері боксу – моя місія і мій початковий намір.

Люди завжди думають, що китайський бокс не може виховати боксерів у надважкій вазі, що китайський бокс не може конкурувати з європейським та американським. Я не згоден. Вважаю, китайський бокс безумовно займе центральне місце на міжнародній арені.

На цей момент у нас немає довгострокового плану, ми досі зосереджені на поєдинку з Джойсом. Після Джо бій з Тайсоном Ф’юрі буде моєю наступною метою", - сказав Чжилей.

Раніше визначилася дата реваншу Джойса з Чжилеєм.

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