Чжилей: Китайський бокс безумовно займе центральне місце на міжнародній арені

Тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей (25-1-1, 20 КО) вірить у перспективи розвитку китайського боксу.

Про це розповів сам боксер.

"Найкраще успадкування історії - створити нову історію. Створення нової історії китайців у сфері боксу – моя місія і мій початковий намір.

Люди завжди думають, що китайський бокс не може виховати боксерів у надважкій вазі, що китайський бокс не може конкурувати з європейським та американським. Я не згоден. Вважаю, китайський бокс безумовно займе центральне місце на міжнародній арені.

На цей момент у нас немає довгострокового плану, ми досі зосереджені на поєдинку з Джойсом. Після Джо бій з Тайсоном Ф’юрі буде моєю наступною метою", - сказав Чжилей.