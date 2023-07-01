Головне
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 1 липня
Сьогодні 07:16 928
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 16:03 75261
До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 15:39 1640 5
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 14:56 16740
Визначився найкращий спортсмен червня
Сьогодні 14:37 229
Кікбоксер Мельник здобув бронзову медаль Європейських ігор
Сьогодні 14:12 211
Кікбоксер Бриков вийшов до фіналу Європейських ігор
Сьогодні 13:40 297
Динамо обрало стадіон для домашніх матчів Ліги конференцій
Сьогодні 08:08 2274
17 років тому збірна України зіграла в 1/4 фіналу ЧС-2006: де зараз головні герої тієї команди
Вчора 23:58 1415
В екстренера збірної України виявили рак
Вчора 23:09 2499
Прямі трансляції

Вайлдер: Руїс ніколи б не отримав можливості битись з Джошуа, якби не я

Деонтей Вайлдер прокоментував бій Джошуа - Руїс
Сьогодні 13:40 244 0
Вайлдер: Руїс ніколи б не отримав можливості битись з Джошуа, якби не я
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Енді Руїс, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1 42 KO) посприяв проведенню бою між Енді Руїсом (35-2, 22 КО) і Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Давайте скажемо правду про Енді Руїса. PBC підписали контракт з Енді Руїсом виключно для того, щоб він бився зі мною, щоб тримати суперника поряд.

Джаррелл Міллер провалив допінг-тест, тому Джошуа шукав суперника. Вони подзвонили нам і просили дати їм бій проти Руїса.

Тож одразу мені зателефонували і сказали, що Едді дзвонить щодо Руїса. Мене запитали, що я хочу робити. Бувши добродушним хлопцем, який стежить за іншими бійцями, я намагаюсь допомогти їм. Тож для Руїса я зробив те саме, я благословив його, він навіть не підозрює про це.

Я сказав своїм людям віддати Енді Руїса Джошуа, тому що відчував, що він переможе і назавжди змінить своє життя. Енді Руїс ніколи б не отримав такої можливості, якби не я", - сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Вайлдер хоче запропонувати Руїсу 30% гонорару за бій.

Коментарі ()
Популярне зараз
Хижняк впевнено вийшов до фіналу Європейських ігор-2023 Хижняк впевнено вийшов до фіналу Європейських ігор-2023 5144
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 16740
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 75261
Реал завершив трансфер Мбаппе Реал завершив трансфер Мбаппе 3728
Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 6477
Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 6397
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11483
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 302550 6
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 28212
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 5211
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15794 6
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19288 1