Вайлдер: Руїс ніколи б не отримав можливості битись з Джошуа, якби не я

Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1 42 KO) посприяв проведенню бою між Енді Руїсом (35-2, 22 КО) і Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Давайте скажемо правду про Енді Руїса. PBC підписали контракт з Енді Руїсом виключно для того, щоб він бився зі мною, щоб тримати суперника поряд.

Джаррелл Міллер провалив допінг-тест, тому Джошуа шукав суперника. Вони подзвонили нам і просили дати їм бій проти Руїса.

Тож одразу мені зателефонували і сказали, що Едді дзвонить щодо Руїса. Мене запитали, що я хочу робити. Бувши добродушним хлопцем, який стежить за іншими бійцями, я намагаюсь допомогти їм. Тож для Руїса я зробив те саме, я благословив його, він навіть не підозрює про це.

Я сказав своїм людям віддати Енді Руїса Джошуа, тому що відчував, що він переможе і назавжди змінить своє життя. Енді Руїс ніколи б не отримав такої можливості, якби не я", - сказав Вайлдер.