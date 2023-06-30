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Нельсон: Ф’юрі – найкращий боєць у світі

Джонні Нельсон розповів, кого вважає найкращим боксером світу.
Сьогодні 18:44 248 0
Нельсон: Ф’юрі – найкращий боєць у світі
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Володар поясу WBC  у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) наразі є найкращим боксером світу.

Про це розповів колишній чемпіон світу Джонні Нельсон.

"Я думаю, що Тайсон Ф'юрі не робить собі жодної послуги, він навіть, схоже, збирається розчарувати своїх власних шанувальників, і це буде як той хлопчик, який кричав на вовків. Я цього не розумію.

Тайсон Ф'юрі – найкращий боєць у світі – я думаю, що він переможе їх усіх. Але він говорить як людина, яка вважає себе єдиним вибором, а це не так.

Бокс був тут до нього, бокс буде тут, коли він піде. Тож йому потрібно вийняти голову зі своєї дупи і продовжувати битися, робити те, у чому він хороший", - сказав Нельсон.

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