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Менеджер Усика повідомив, коли може відбутися бій з Ф’юрі

Егіс Клімас прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 09:13 292 0
Менеджер Усика повідомив, коли може відбутися бій з Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Егіс Клімас

Джерело - tribuna.com.

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) може відбутися до кінця року.

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.

"Це завжди велика різниця, коли одна сторона прагне до спадщини, а друга – до грошей. Що сталося, те сталося. Ми нічого не можемо з цим зробити. Ф’юрі - це Ф’юрі.

Він має інший менталітет. Подивимося, чи зможемо влаштувати цей поєдинок до кінця року", - сказав Клімас.

Раніше Усик розпочав підготовку до наступного бою.

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