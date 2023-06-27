Менеджер Усика повідомив, коли може відбутися бій з Ф’юрі

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) може відбутися до кінця року.

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.

"Це завжди велика різниця, коли одна сторона прагне до спадщини, а друга – до грошей. Що сталося, те сталося. Ми нічого не можемо з цим зробити. Ф’юрі - це Ф’юрі.

Він має інший менталітет. Подивимося, чи зможемо влаштувати цей поєдинок до кінця року", - сказав Клімас.