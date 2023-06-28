Бій Усик - Ф'юрі не відбудеться цього року

Журналіст розповів про можливий бій Усик - Ф'юрі в Саудівській Аравії

Джерело - talkSPORT.

Поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться в грудні.

Про це повідомляє журналіст talkSPORT.

"Мені сказали, що Ф'юрі не битиметься в Саудівській Аравії в грудні. І до організації дуже далеко. Я був тим, хто говорив про вечір боксу у грудні за участі чотирьох боксерів.

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Жодних пропозицій не надходило. Їх можна зробити відносно швидко, але їх не було. Дискусії тривають, але відносно надійні джерела повідомили мені, що у грудні нічого не відбудеться", - сказав журналіст Саймон.

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