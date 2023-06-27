Вайт пояснив труднощі переговорів з Джошуа

Вайт прокоментував переговори з Джошуа

Британський надважковаговик Ділліан Вайт (29-3, 19 КО) не може домовитися про бій з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) через пункт про реванш.

Про це розповів сам боксер.

"Я просто хочу простий контракт, простий бій, переможець йде далі й має великий бій у Саудівській Аравії. Цей бій для мене — це можливість, а не гроші, тому я беру бій за гроші, які вони мені запропонували. Але тепер вони намагаються запхати туди пункт про реванш, який зв’язує мене на рік і все псує, мене це не цікавить. Вони хочуть мати можливість змінити дату та місце проведення. Я кажу: "Ні, давайте просто проведемо бій 12 серпня, і все". Мова йде про можливість, але з огляду на реванш – якщо я переможу його, я не отримаю такої можливості, мені доведеться чекати та битися з Джошуа знову. Очевидно, що великий пряник і великий приз – це бій з Деонтеєм Вайлдером у грудні в Саудівській Аравії. Я хотів би битися з Джошуа, побити його, а потім провести бій з Вайлдером і перемогти його", - заявив Вайт.

Раніше повідомлялося, що промоутер Джошуа чекає на відповідь Вайта щодо реваншу.