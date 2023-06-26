Промоутер Джошуа чекає на відповідь Вайта щодо реваншу

Британський надважковаговик Ділліан Вайт (29-3, 19 КО) отримав контракт на бій проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн у коментарі iFL TV.

"Вайт отримав контракт. Безумовно, я не чекаю, що Вайт дасть відповідь сьогодні, хоча це було б приємно. Але його команда має вивчити контракт і відповісти протягом 24-48 годин.

У нас є два бійці, які готові битися. Ми хотіли б, щоб суперником Джошуа став Ділліан. Я в цьому сумніваюся, але якщо вони хочуть бою, він відбудеться", - сказав Гірн.