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Промоутер Джошуа чекає на відповідь Вайта щодо реваншу

Едді Гірн прокоментував потенційний бій Джошуа - Вайт
Сьогодні 10:45 325 0
Промоутер Джошуа чекає на відповідь Вайта щодо реваншу
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Ділліан Вайт

Джерело - isport.ua.

Британський надважковаговик Ділліан Вайт (29-3, 19 КО) отримав контракт на бій проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн у коментарі iFL TV.

"Вайт отримав контракт. Безумовно, я не чекаю, що Вайт дасть відповідь сьогодні, хоча це було б приємно. Але його команда має вивчити контракт і відповісти протягом 24-48 годин.

У нас є два бійці, які готові битися. Ми хотіли б, щоб суперником Джошуа став Ділліан. Я в цьому сумніваюся, але якщо вони хочуть бою, він відбудеться", - сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що Джошуа не домовився про бій з Вайтом.

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