Гірн: Ніхто не хоче бачити мене у США

Голова Matchroom Boxing Едді Гірн не є бажаним гостем у США.

Про це розповів сам промоутер.

"Де Ла Хойя явно відволікається від справ. Він втрачає своїх бійців. Попереду в нього головний бій у кар’єрі проти Раяна Гарсії в судовій залі. Мені подобається Оскар, нічого не маю проти нього. Він трохи божевільний. Сподіваюся, він знайде своє щастя.

Де Ла Хойя - один із моїх улюблених бійців, але в нього дивний потяг до мене. Він постійно говорить про мене.

Промотуери з Premier Boxing Championship (PBC) не хочуть мене бачити тут. (в США - прим.). Знаєте, я простий хлопець з Великої Британії, який приїхав у США. Ми (Matchroom Boxing - прим.) - єдина у світі глобальна промоутерська компанія, а Америка - це великий ринок - ми проводимо тут від 12 до 16 шоу", - відзначив Гірн.