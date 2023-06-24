Вайт: Хочу битися з Джошуа

Британський надважковаговик Ділліан Вайт (29-3, 19 КО) готовий битися з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Вони говорять нісенітницю. Я не відмовився від бою. Все, що я отримав після того, як Едді публічно і часто говорив про те, що зробив мені пропозицію битися з Ей Джеєм, — це дуже короткий електронний лист пізно ввечері в п’ятницю, 2 червня.

Я на сто відсотків хочу битися з Ей Джеєм і подзвонив Едді, щоб обговорити пропозицію, але не зміг його отримати. Я написав йому повідомлення. Я не отримав від нього відповіді, тому я надіслав йому електронний лист, щоб підтвердити, що хочу бій.

Я не відхиляв пропозицію і не пропонував зустрічної пропозиції. Все, що я робив, це ставив звичайні трирядкові запитання на електронній пошті після його так званої пропозиції", - заявив Вайт.