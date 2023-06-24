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Хижняк декласував грузинського боксера: результати українців на Європейських іграх

Сьогодні 17:58 279 0
Хижняк декласував грузинського боксера: результати українців на Європейських іграх
#Олександр Хижняк

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Краків українські боксери провели кілька поєдинків 1/16 фіналу на Європейських іграх.

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Хижняк перші два раунди провів на рівних з грузинським боксером, а у третьому декласував його.

Результати українців за 24 червня:

  • Анастасія Ковальчук - Сейла Орасчанін (Боснія і Герцеговина) (54 кг, 1/16 фіналу) - боснійка відмовилася виходити в ринг
  • Маріанна Басанець - Айла Воїч (Боснія і Герцеговина) (57 кг, 1/16 фіналу) - українка перемогла в першому раунді
  • Олександр Хижняк - Георгій Кушиташвілі (80 кг, 1/16 фіналу) - рефері зупинив бій в третьому раунді через домінацію українця
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