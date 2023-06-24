Хижняк декласував грузинського боксера: результати українців на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Краків українські боксери провели кілька поєдинків 1/16 фіналу на Європейських іграх.

Хижняк перші два раунди провів на рівних з грузинським боксером, а у третьому декласував його.

Результати українців за 24 червня: