Хижняк декласував грузинського боксера: результати українців на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.
У польському місті Краків українські боксери провели кілька поєдинків 1/16 фіналу на Європейських іграх.
Хижняк перші два раунди провів на рівних з грузинським боксером, а у третьому декласував його.
Результати українців за 24 червня:
- Анастасія Ковальчук - Сейла Орасчанін (Боснія і Герцеговина) (54 кг, 1/16 фіналу) - боснійка відмовилася виходити в ринг
- Маріанна Басанець - Айла Воїч (Боснія і Герцеговина) (57 кг, 1/16 фіналу) - українка перемогла в першому раунді
- Олександр Хижняк - Георгій Кушиташвілі (80 кг, 1/16 фіналу) - рефері зупинив бій в третьому раунді через домінацію українця