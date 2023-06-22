Екстренер Ф'юрі назвав переможця бою Ломаченко - Хейні

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) заслужено переміг Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів Бен Девісон, екстренер чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

"Дивлячись поєдинок наживо, у мене було передчуття, що переможець останніх раундів, можливо, забере бій. Це був близький поєдинок, і я вважаю, що Девін явно виграв останній раунд.

Не схоже, що Ломаченко почувався комфортно. Він знав, що бій близький, і намагався показати себе в останньому раунді. Але Девін знову сфокусувався на речах, які він робив у першій половині поєдинку і які допомагали йому контролювати бій. Я відчував, що Хейні виграв поєдинок.

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На арені багато хто віддавав перевагу Ломаченку, на потім переглянули бій і змінили думку. Часом таке трапляється. Ти можеш подивитися той самий поєдинок, але порахувати по-іншому, поміняти думку. Це був дуже конкурентний бій", - сказав Девісон.