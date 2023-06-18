Ф'юрі отримав пропозицію від UFC на бій із Джонсом

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може провести бій проти володаря титулу UFC у важкому дивізіоні Джона Джонса.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Я вів переговори з Френсісом Нганну з приводу гібридного бою. Зараз тривають переговори між мною і Джонсом про організацію гібридного поєдинку.

Я отримав пропозицію від UFC. Так що ти ніколи не знаєш, що станеться. Майбутнє напевно буде світлим. Є багато варіантів, і наразі схоже, що я все одно отримаю в суперники справжнього боксера", - сказав Ф'юрі.