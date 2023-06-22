Гарсія: Хейні повинен дати реванш Ломаченку

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні повинен дати реванш ексчемпіону в трьох дивізіонах Василю Ломаченку.

Про це заявив тренер Роберт Гарсія.

"Я вважаю, що Хейні повинен дати реванш Ломаченку. Це єдиний крок, який виглядатиме добре для нього, тому що навіть Флойд дав Кастільйо реванш після бою, в якому говорили, що він програв, те саме було з Майданою. Мейвезер вийшов і переміг їх.