Гарсія: Хейні повинен дати реванш Ломаченку

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні повинен дати реванш ексчемпіону в трьох дивізіонах Василю Ломаченку.
Про це заявив тренер Роберт Гарсія.
"Я вважаю, що Хейні повинен дати реванш Ломаченку. Це єдиний крок, який виглядатиме добре для нього, тому що навіть Флойд дав Кастільйо реванш після бою, в якому говорили, що він програв, те саме було з Майданою. Мейвезер вийшов і переміг їх.
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Це те, що потрібно зробити Хейні. Йому необхідно дати Ломаченку реванш, бо 95% відсотків світу вважає, що Лома переміг. Доведіть, що всі вони помиляються. Побий його так, як Мейвезер Кастільйо та Майдану", - сказав Гарсія.
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