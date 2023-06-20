Тренер Девіса пояснив поразку Ломаченка у бою з Хейні

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) заслужено переміг Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів Келвін Форд, тренер володаря регулярного титулу WBA в легкій вазі Джервонти Девіса.

"Судді віддали перемогу правильному боксеру. Я не думав, що це було одноголосне рішення. Коли я подивився на суддівські записки, я сказав, що Лома явно виграв десятий раунд, але йому його не віддали. Він нічого не зробив у 12-му раунді, через що і програв. Якби Ломаченко щось показав у цьому раунді, то на моїй записці була б нічия.

"Я бачив таку саму картку в бою Джервонти Девіса проти Гарсії, коли він упустив Раяна в другому раунді, але суддя дав нічию, хоча зазвичай ти виграєш цей відрізок. У тебе залишається неприємний присмак, коли судді судять неправильно, але маємо те, що маємо. Девін утримує титули. Куди вони підуть далі?" - відзначив Форд.