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CAS відхилив апеляцію IBA про зупинення рекомендації МОК позбавити асоціацію визнання

CAS відхилив апеляцію IBA
Сьогодні 21:54 180 0
CAS відхилив апеляцію IBA про зупинення рекомендації МОК позбавити асоціацію визнання

Джерело - tribuna.com.

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Міжнародної асоціації боксу (IBA) про зупинення виконання рекомендації МОК позбавити асоціацію визнання.

Рішення МОК залишається чинним. 

На початку червня Виконавча рада МОК порекомендувала сесії організації відкликати визнання Міжнародної боксерської асоціації, якою керує росіянин Умар Кремльов.

Остаточне рішення буде прийнято на позачерговій сесії МОК, яка відбудеться 22 червня.

Раніше боксерська федерація США вийшла зі складу IBA.

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