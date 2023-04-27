Боксерська федерація США вийшла зі складу IBA

USA Boxing вийшла зі складу Міжнародної боксерської асоціації

USA Boxing — організація, що опікується боксом у США — оголосила про припинення свого членства в Міжнародній боксерській асоціації (IBA).

Представники USA Boxing увійшли до керівної ради World Boxing спільно з колегами з Великої Британії, Німеччини та Нідерландів, серед інших країн. Сама ж американська федерація планує отримати повноцінне членство найближчим часом.

"USA Boxing негайно розпочне процес подання [заявки на членство] у World Boxing та надасть її у перший день, 1 травня 2023 року або близько того", — стверджує виконавчий директор Майк Макеті.

Від початку року США вже відмовлялися брати участь у чоловічому та жіночому чемпіонатах світу, які проводила IBA. Тоді це пояснили "сукупністю всіх факторів", включно з позицією Асоціації щодо війни в Україні.

Актуально: Прорашистська IBA: Ми є офіційним світовим керівним органом боксу

IBA з 2019 року не визнається Міжнародним олімпійським комітетом. Той звинувачував Асоціацію в надмірній фінансовій залежності від російського "Газпрому" та проблемах з управлінням. Через це боксу ризикувало виключення з програми літньої Олімпіади 2028 року.

Від початку повномасштабного російського вторгнення до України IBA також стала єдиною спортивною федерацією, що повністю поновила росію та білорусь у правах. На турнірах організації боксерам двох країн дозволяють змагатися під державними прапорами та символікою.