Головне
Україна - Мальта 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 19:32 3894
Мальтійці пробачили збірну України після невпевненої гри Матвієнка в захисті - ВІДЕО
Сьогодні 19:47 493
Калініна з перемоги стартувала на турнірі у Бірмінгемі
Сьогодні 19:31 147 1
Світоліна розгромно поступилась на старті турніру в Бірмінгемі
Сьогодні 18:01 1768 1
Збірна України назвала склад на матч з Мальтою
Сьогодні 17:49 1227
Європейські ігри-2023: розклад змагань
Сьогодні 16:42 1988
Україна - Мальта: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 16:16 407
Ретро дня: 17 років тому Ребров забив свій найвідоміший гол за збірну України - ВІДЕО
Сьогодні 14:26 3114
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200
Сьогодні 11:30 57810
Букмекери прогнозують упевнену перемогу України над Мальтою
Сьогодні 11:15 470
Прямі трансляції

﻿Непереможений американець кинув виклик Ф'юрі

Джаррелл Міллер прокоментував можливий бій проти Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 18:55 292 1
﻿Непереможений американець кинув виклик Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - boxing-social.com.

Непереможений суперважковаговик Джаррелл Міллер готовий стати наступним суперником чемпіона світу за версією WBC його вагової категорії Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я готовий битися з Тайсоном просто зараз! Ф'юрі - мій хлопчик. Усі знають, що я найбільший базіка, тому якщо мені хтось подобається, то скажу про це. Тайсон зараз один із найвидатніших важковаговиків, і крапка. Він один із найулюбленіших моїх боксерів, не рахуючи мене. У мене немає нічого крім поваги до цього хлопця, але коли справа доходить до бізнесу, я збираюся нокаутувати його.

Між мною і Тайсоном немає нічого крім поваги, але він зараз шукає суперника, тому я тут, непереможений і дам йому важке випробування. Будемо сподіватися, що Ф'юрі прийме мій виклик, але він знає, що це великий ризик. Я хочу отримати великі гроші за бій з ним", - відзначив Міллер.

Раніше Ф’юрі анонсував великий бій.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 18192
Україна - Мальта 0:0. ОНЛАЙН Україна - Мальта 0:0. ОНЛАЙН 3894
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200 Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200 57810
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 299576 3
Біль і ненависть: 11 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича у ворота Англії Біль і ненависть: 11 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича у ворота Англії 7885 1
Коли глибину падіння важко уявити: суворі реалії українського велоспорту Коли глибину падіння важко уявити: суворі реалії українського велоспорту 3536
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5664
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 47544
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114665
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 73524
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5460
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4923