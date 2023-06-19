﻿Непереможений американець кинув виклик Ф'юрі

Непереможений суперважковаговик Джаррелл Міллер готовий стати наступним суперником чемпіона світу за версією WBC його вагової категорії Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я готовий битися з Тайсоном просто зараз! Ф'юрі - мій хлопчик. Усі знають, що я найбільший базіка, тому якщо мені хтось подобається, то скажу про це. Тайсон зараз один із найвидатніших важковаговиків, і крапка. Він один із найулюбленіших моїх боксерів, не рахуючи мене. У мене немає нічого крім поваги до цього хлопця, але коли справа доходить до бізнесу, я збираюся нокаутувати його.

Між мною і Тайсоном немає нічого крім поваги, але він зараз шукає суперника, тому я тут, непереможений і дам йому важке випробування. Будемо сподіватися, що Ф'юрі прийме мій виклик, але він знає, що це великий ризик. Я хочу отримати великі гроші за бій з ним", - відзначив Міллер.