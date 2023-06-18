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Гвоздик: Усунення росіян? Це складне питання

Український боксер вважає, що треба банити лише тих, хто підтримує дії російської влади
Сьогодні 12:10 180 0
Гвоздик: Усунення росіян? Це складне питання
#Олександр Гвоздик

Джерело - ProBox TV.

Введення санкцій проти російських боксерів у зв'язку із військовим вторгненням їхньої країни в Україну є складним питанням.

Про це заявив колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

"Це складне питання. З одного боку, це несправедливо щодо російських бійців, оскільки вони там народилися, але тепер б'ються в США чи ще десь. Чому ти маєш страждати через божевільну людину, яка веде війну і яка виявилася президентом твоєї країни, хоча ти за неї ніколи не голосував? Чи, можливо, голосував.

Це один бік проблеми, але є й інший. Подивіться, що відбувається в Україні – там гине багато людей. Весь світ підтримує Україну, це боротьба проти тероризму, і деякі з їхніх методів є добрими. Якщо вони зможуть забанити російських спортсменів та позбавити їх медалей, які є престижними для держави, то цей метод може виявитися хорошим.

Однак це дуже складне питання. Я розумію спортсменів, але багато хто з них підтримує свою країну. Я проти тих, хто підтримує росію та дії її уряду! Їх треба забанити. Робити це чи ні - це питання до тих, хто ухвалює рішення", - сказав Гвоздик.

Раніше Гвоздик заявив, що Усику варто остерігатися Дюбуа.

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