Гвоздик: Усику варто остерігатися Дюбуа

Деніель Дюбуа (19-1, 18 КО) в потенційному бою з чемпіоном WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) може перемогти лише нокаутом.

Про це заявив ексчемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО).

"Я вважаю, що Дюбуа - розминочний бій для Олександра. З іншого боку, важка вага, і тут кожен удар може бути останнім, тому я б не розслаблявся з Дюбуа. Я не бачу для Дюбуа багато шансів, якщо тільки він не влучить. Але Саші потрібно зробити все можливе, щоб цього не сталося", - сказав Гвоздик.