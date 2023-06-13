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Гвоздик: Усику варто остерігатися Дюбуа

Ексчемпіон світу оцінив шанси боксерів на перемогу
Вчора 23:10 332 0
Гвоздик: Усику варто остерігатися Дюбуа
#Олександр Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Деніель Дюбуа (19-1, 18 КО) в потенційному бою з чемпіоном WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) може перемогти лише нокаутом.

Про це заявив ексчемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО).

"Я вважаю, що Дюбуа - розминочний бій для Олександра. З іншого боку, важка вага, і тут кожен удар може бути останнім, тому я б не розслаблявся з Дюбуа. Я не бачу для Дюбуа багато шансів, якщо тільки він не влучить. Але Саші потрібно зробити все можливе, щоб цього не сталося", - сказав Гвоздик.

Зазначимо, що Дюбуа - обов'язковий претендент від WBA у суперважкій вазі. Поєдинок має відбутися 26 серпня в Польщі.

Раніше Гвоздик назвав терміни повернення на ринг.

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