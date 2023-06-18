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Чжилей назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі

Китайський боксер виділив основні переваги бійців
Сьогодні 11:24 170 0
Чжилей назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі
Фото Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Чжан Чжилей

Джерело - Boxing Social.

Можливий поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має завершитися поразкою українського боксера.

Про це заявив китайський суперважковаговик Чжан Чжилей.

"Одного разу хлопці поб'ються. Зараз переговори пройшли не так, але хто знає, що буде далі. Світ боксу та вболівальники потребують, щоб найсильніші билися з найсильнішими. Особисто я хочу це бачити. Звичайно, багато чого заважає. Якщо дивитися збоку, то здається, що з погляду бізнесу все виходить з-під контролю бійців.

В Усика великий набір інструментів. Його набір навичок неймовірний, але у Тайсона є всі можливі переваги. Думаю Ф'юрі переможе, але подивимося", - сказав Чжилей.

Раніше Ф’юрі анонсував великий бій.

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