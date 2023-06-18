Батько Ф'юрі: Усик зніметься з бою проти Дюбуа

Володар титулів WBA/WBO/IBF Олександр Усик відмовиться від бою проти Даніеля Дюбуа.

Про це заявив батько чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Джон.

"Усик міг заробити за бій із Тайсоном 12-15, можливо 17 мільйонів доларів. І раптово де він опинився? Бій із Дюбуа за шість мільйонів? Це смішно. Він не отримає шість мільйонів. Цей бій не відбудеться. Я поясню вам чому. Єдиний поєдинок, якого хоче Усик, - це бій із Тайсоном. Знаєте, чого він хоче? Величезних грошей, дуже великого гонорару. Він знає, що коли зустрінеться з Циганським королем, для нього все закінчиться. І він у будь-якому разі готовий піти на пенсію.

Усик точно зніметься з бою проти Дюбуа. Я озвучив його першим. У його поєдинку з Дюбуа немає сенсу. Він відмовився від 30 відсотків, від 12-15 мільйонів. Вемблі, величезний натовп - він відмовився від, ймовірно, найбільшого гонорару у своєму житті. Але Тайсон - король рингу і політики. Він зробив те, що зробив, але Тайсон зацікавлений у поєдинку з ним, і це правда", - сказав Ф'юрі-старший.