Джерело - Seconds Out.
Володар титулів WBA, WBO та IBF Олександр Усик у можливому бою програє Деонтею Вайлдеру.
Про це заявив британський суперважковаговик Дерек Чісора.
Нещодавно українець припустив, що потенційний поєдинок проти американця склався б для нього складніше, і цю думку повністю поділяє британський боксер.
До того ж Чісора вважає, що Вайлдер відправить Усика в нокаут.
"Так, Усик усе правильно сказав, адже він знає, що Вайлдер його покладе", - зазначив Чісора.
Раніше Гвоздик заявив, що Усику варто остерігатися Дюбуа.