Британський боксер поділився думкою про потенційний поєдинок

Джерело - Seconds Out.

Володар титулів WBA, WBO та IBF Олександр Усик у можливому бою програє Деонтею Вайлдеру.

Про це заявив британський суперважковаговик Дерек Чісора.

Нещодавно українець припустив, що потенційний поєдинок проти американця склався б для нього складніше, і цю думку повністю поділяє британський боксер.

До того ж Чісора вважає, що Вайлдер відправить Усика в нокаут.

"Так, Усик усе правильно сказав, адже він знає, що Вайлдер його покладе", - зазначив Чісора.

Раніше Гвоздик заявив, що Усику варто остерігатися Дюбуа.