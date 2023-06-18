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Чісора: Вайлдер нокаутує Усика

Британський боксер поділився думкою про потенційний поєдинок
Сьогодні 15:56 187 0
Чісора: Вайлдер нокаутує Усика
Фото Getty Images
#Олександр Усик, #Дерек Чісора, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Seconds Out.

Володар титулів WBA, WBO та IBF Олександр Усик у можливому бою програє Деонтею Вайлдеру.

Про це заявив британський суперважковаговик Дерек Чісора.

Нещодавно українець припустив, що потенційний поєдинок проти американця склався б для нього складніше, і цю думку повністю поділяє британський боксер.

До того ж Чісора вважає, що Вайлдер відправить Усика в нокаут.

"Так, Усик усе правильно сказав, адже він знає, що Вайлдер його покладе", - зазначив Чісора.

Раніше Гвоздик заявив, що Усику варто остерігатися Дюбуа.

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