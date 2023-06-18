Баттербін викликав Джейка Пола на свій прощальний бій

Американський боксер Ерік Баттербін Еш (77-10-4, 58 КО) бажає провести бій проти ютубера та боксера Джейка Пола (6-1, 4 КО).

Про це сказав сам Ерік.

"Я збираюся провести останній бій. Це буде через рік.

Джейку Поле, якщо ти готовий, я тут для тебе, друже. Давай, я і ти, Джейк Пол.

До цього 54-річний Баттербін востаннє бився у 2013 році. Його називають королем 4-раундового поєдинку через те, що майже всі бої він провів за формулою 4x3 (4 раунди по 3 хвилини).

Пол наступний бій проведе з Нейтом Діасом 5 серпня в Далласі, США.

Раніше повідомлялося, що реванш між Ф'юрі та Полом планують провести влітку.