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Тайсон Ф’юрі назвав найважчий бій у своїй кар’єрі

Сьогодні 13:55 311 0
Тайсон Ф’юрі назвав найважчий бій у своїй кар’єрі
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - boxing-social.com.

Для чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) бій з Володимиром Кличком не був найважчим у його кар’єрі.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Не думаю, що бій з Кличком був найскладнішим. Думаю, що третій бій з Вайлдером був, мабуть, найважчим у моїй кар’єрі.

Ми обоє влаштували війну. Ми обидва прийшли з наміром завдати шкоди. Він двічі відправляв мене у нокдаун, а я його тричі, і в підсумку нокаутував Деонтея в одинадцятому раунді.

Але я вважаю, що це, безсумнівно, забрало багато чого в обох бійців. Пекельний бій", - сказав Ф’юрі.

Раніше Ф’юрі анонсував великий бій.

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