Тайсон Ф’юрі назвав найважчий бій у своїй кар’єрі

Для чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) бій з Володимиром Кличком не був найважчим у його кар’єрі.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Не думаю, що бій з Кличком був найскладнішим. Думаю, що третій бій з Вайлдером був, мабуть, найважчим у моїй кар’єрі. Ми обоє влаштували війну. Ми обидва прийшли з наміром завдати шкоди. Він двічі відправляв мене у нокдаун, а я його тричі, і в підсумку нокаутував Деонтея в одинадцятому раунді. Але я вважаю, що це, безсумнівно, забрало багато чого в обох бійців. Пекельний бій", - сказав Ф’юрі.

Раніше Ф’юрі анонсував великий бій.