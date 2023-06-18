Тайсон Ф’юрі назвав найважчий бій у своїй кар’єрі

Джерело - boxing-social.com.
Для чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) бій з Володимиром Кличком не був найважчим у його кар’єрі.
Про це заявив сам Ф'юрі.
"Не думаю, що бій з Кличком був найскладнішим. Думаю, що третій бій з Вайлдером був, мабуть, найважчим у моїй кар’єрі.
Ми обоє влаштували війну. Ми обидва прийшли з наміром завдати шкоди. Він двічі відправляв мене у нокдаун, а я його тричі, і в підсумку нокаутував Деонтея в одинадцятому раунді.
Але я вважаю, що це, безсумнівно, забрало багато чого в обох бійців. Пекельний бій", - сказав Ф’юрі.
Раніше Ф’юрі анонсував великий бій.