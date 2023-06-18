Гвоздик: Кар'єра Дерев'янченка вдалася, він ще може взяти титул

Джерело - Чемпіон.

Боксер Олександр Гвоздик не погоджується з тим, що у Сергія Дерев'янченка не вдалася кар'єра в США.

Про це заявив сам Гвоздик у коментарі каналу Два бокових.

"Не можу на 100% сказати, що кар'єра Дерев'янченка не вдалася. Єдине що - він не став чемпіоном світу. По-перше, він ще не завершив кар'єру. Може, ще стане. Він досі боксує на топовому рівні. Ще раз повторюся: які бої він дав топовим спортсменам. Мені здається, що кар'єра Серьоги дуже вдалася. А чому так виходить? Багато факторів: невдалий менеджмент може бути, але що стосується цього питання - мені здається, у Сергія був найвдаліший менеджмент з усіх наших українських боксерів, крім Олександра Усика. Не став чемпіоном світу - ну, нічого страшного. Може, ще стане, чого я йому дуже бажаю. Він цього заслуговує на 100%", - сказав Гвоздик

Нагадаємо 10 червня Дерев'янченко рішенням суддів програв Хайме Мунгуї.