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Кличко відвідав виставку до Дня армії Німеччини

На виставці були представлені найновіші види озброєння Німеччини
Сьогодні 23:33 134 0
Кличко відвідав виставку до Дня армії Німеччини
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко став гостем на виставці озброєння до Дня армії Німеччини.

Про це повідомляє Інстаграм братів Кличків.

Кличко, який отримав запрошення від німецької сторони, поспілкувався з німцями, які проводили навчання для українських військових. Ті відмітили високий рівень підготовки українців.

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На виставці були представлені найновіші види озброєння Німеччини - зенітні ракетні комплекси IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS, зенітні установки Gepard, танки Леопард, БМП Marder, самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, дрони тощо.

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Допис, поширений Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

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