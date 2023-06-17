Кличко відвідав виставку до Дня армії Німеччини

На виставці були представлені найновіші види озброєння Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко став гостем на виставці озброєння до Дня армії Німеччини.

Про це повідомляє Інстаграм братів Кличків.

Кличко, який отримав запрошення від німецької сторони, поспілкувався з німцями, які проводили навчання для українських військових. Ті відмітили високий рівень підготовки українців.

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На виставці були представлені найновіші види озброєння Німеччини - зенітні ракетні комплекси IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS, зенітні установки Gepard, танки Леопард, БМП Marder, самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, дрони тощо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

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