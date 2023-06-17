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Брат Ф'юрі: Усик справді боїться Тайсона

Сьогодні 21:54 116 0
Брат Ф'юрі: Усик справді боїться Тайсона

Бій між Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) і чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) не відбувся через українця.

Про це розповів брат Тайсона Томмі Ф’юрі (9-0, 4 КО).

"Проблема в Усику. Тайсон готовий, він абсолютно все піднесе йому на блюдечку. Він все ще хоче битися. Тож не знаю, що потрібно для цього поєдинку.

Я вважаю, що Усик справді боїться Тайсона, він використовує всі можливі виправдання. Я сподіваюся, що вони домовляться, тому що це бій, який я хочу побачити. Але Усик налякано тікає, повірте мені", - сказав Ф’юрі.

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