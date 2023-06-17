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Ломаченко втратив першу позицію в рейтингу WBO

Обновлений рейтинг WBO
Сьогодні 14:10 101 0
Ломаченко втратив першу позицію в рейтингу WBO
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Денис Берінчик

Джерело - wboboxing.com.

Світова боксерська організація (WBO) опублікувала оновлений рейтинг боксерів у легкій вазі.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко втратив першу позицію після поразки від Девіна Хейні. Тепер боксер займає друге місце.

Водночас Денис Берінчик зберіг третю позицію.

Рейтинг WBO у легкій вазі:

Девін Хейні – чемпіон
1. Шакур Стівенсон 
2. Василь Ломаченко
3. Денис Берінчик
4. Анхель Фіерро
5. Ісаак Круз
6. Вільям Сепеда
7. Франк Мартін
8. Кейшон Девіс
9. Франческо Патера
10. Раймон Мураталла

Раніше батько Хейні принизив команду Ломаченка.

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