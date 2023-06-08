Батько Хейні принизив команду Ломаченка

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) заслужено переміг Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів батько американського боксера Білл Хейні в інтерв'ю для YouTube-каналу DontaesBoxingNation.

"На якому рівні перебуває Ломаченко? Не знаю. Просто подивіться на його обличчя після бою і скажіть мені. Як сказав Девін, вони жалюгідні невдахи. Егіс Клімас говорив, що нехай все вирішують судді, що вони будуть задоволені результатом, яким би він не був.

Команда Ломи могла попросити про заміну суддів, Василь міг не битися, але вони погодилися з цими суддями. Загалом суперники розчаровані результатом

Чесно кажучи, я не знаю, у що вірить Ломаченко. Я просто надзвичайно здивований тим, як поводиться його команда. Я думав, що вони підійдуть до цього більш професійно. Нехай переглянуть бій, як це зробили кілька інших хлопців. Санкціонуючим органам нема чого переглядати. Девін переміг одноголосним рішенням суддів, і їм доведеться жити з цим", – заявив Білл Хейні.