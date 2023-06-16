Гвоздик: Як боксер, Ломаченко на 100% не заслуговує того хейту

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) не заслуговує на хейт, як професійний боксер.

Про це заявив колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО).

"Коли в Україні йде війна, усі методи – добрі. Є якась повістка дня, якої дотримується уся країна. Щоб згуртуватися, щоб був бойовий дух. Це так відчувалося, був вектор в Україні такий, щоб мотивувати усіх проти ворога – росіян. Звичайно, коли хтось вибивається з цього вектору, цієї повістки, то на нього л’ється хейт. Це саме те, що сталося з Ломаченком. В Україні така ситуація, коли ти не можеш взагалі залишатися нейтральним.