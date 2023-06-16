Головне
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 07:16 9110 1
НБА відсторонила захисника Мемфіса Морента на 25 матчів
Сьогодні 18:18 170
Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:05 1242
Коли говорять футболісти, експерти мовчать. Ман Сіті виграв Лігу чемпіонів, а Інтер не програв сезон
Сьогодні 16:23 727
Легендарний гравець Дніпра та Динамо звернувся до Зеленського у зв'язку з арештом Павелка
Сьогодні 14:19 2752 1
Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 13:23 583
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 13:10 338736
Збірна України назвала заявку на гру з Північною Македонією
Сьогодні 10:34 758
Суд відправив Павелка у СІЗО
Сьогодні 10:01 4681
Інгулець призначив головного тренера
Сьогодні 09:10 1464
Прямі трансляції

Гвоздик: Як боксер, Ломаченко на 100% не заслуговує того хейту

Колишній чемпіон світу прокоментував боксерські навички Ломаченка
Сьогодні 17:02 468 1
Гвоздик: Як боксер, Ломаченко на 100% не заслуговує того хейту
Фото: Getty Images
#Василь Ломаченко, #Олександр Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) не заслуговує на хейт, як професійний боксер.

Про це заявив колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО).

"Коли в Україні йде війна, усі методи – добрі. Є якась повістка дня, якої дотримується уся країна. Щоб згуртуватися, щоб був бойовий дух. Це так відчувалося, був вектор в Україні такий, щоб мотивувати усіх проти ворога – росіян. Звичайно, коли хтось вибивається з цього вектору, цієї повістки, то на нього л’ється хейт. Це саме те, що сталося з Ломаченком. В Україні така ситуація, коли ти не можеш взагалі залишатися нейтральним.

  Гвоздик: Мрію знову стати чемпіоном світу у професійному боксі

На жаль, навіть якщо ти поважаєш когось, ти повинен зробити свій вибір. Він його не робить. Як боксер, він 100% цього не заслуговує, бо він великий боксер. Як громадянин своєї країни, як-то кажуть, маємо те, що маємо", - сказав Гвоздик.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 9701
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 9110 1
Англія - лідер, Україна без набраних очок: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія - лідер, Україна без набраних очок: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 5843
Суд відправив Павелка у СІЗО Суд відправив Павелка у СІЗО 4681
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 338736
Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч 6841
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16049 3
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 57444
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 73366
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12930 2
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15113
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 264875