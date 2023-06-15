Головне
Іспанія вирвала перемогу в Італії на шляху до фіналу Ліги націй
Вчора 23:38 175
Наполі оголосив ім'я нового головного тренера
Вчора 22:02 331
Коли говорять футболісти, експерти мовчать. Ман Сіті виграв Лігу чемпіонів, а Інтер не програв сезон
Вчора 19:23 338
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 19:13 5399
Суддю, якого відсторонила УАФ, призначено на матч Ґібралтар - Франція
Вчора 17:52 821
Мудрик, Трубін, Судаков та Ванат - у заявці молодіжної збірної України на Євро-2023
Вчора 17:00 1133
Лавриненко - новий головний тренер Вереса
Вчора 14:05 863
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Вчора 12:14 97208 4
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Вчора 11:05 120891
4 роки тому збірна України з футболу стала чемпіоном світу U-20
Вчора 10:23 534
Прямі трансляції

Гвоздик: Мрію знову стати чемпіоном світу у професійному боксі

У жовтні 2019 року Гвоздик втратив чемпіонський титул
Вчора 22:45 223 0
Гвоздик: Мрію знову стати чемпіоном світу у професійному боксі
Фото: Getty Images
#Олександр Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) мріє знову виграти чемпіонський титул.

Про це він розповів порталу Two Sides.

"Мрію знову стати чемпіоном світу у професійному боксі", - сказав Гвоздик.

У жовтні 2019 року Гвоздик втратив чемпіонський титул у бою проти Бетербієва, після цього українець завершив кар’єру. У лютому 2023 року Олександр повернувся в ринг.

Раніше Гвоздик прокоментував позицію Ломаченка щодо російського вторгнення.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 97208 4
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 9552
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 120891
Шевченківський суд Львова обирає запобіжний захід президенту УАФ Павелку Шевченківський суд Львова обирає запобіжний захід президенту УАФ Павелку 1565 1
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 5399
Хорватія дотиснула Нідерланди у півфіналі Ліги націй Хорватія дотиснула Нідерланди у півфіналі Ліги націй 1827
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114562
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13885
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 37768
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 26683
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25621
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2254