Гвоздик: Мрію знову стати чемпіоном світу у професійному боксі

У жовтні 2019 року Гвоздик втратив чемпіонський титул

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) мріє знову виграти чемпіонський титул.

Про це він розповів порталу Two Sides.

"Мрію знову стати чемпіоном світу у професійному боксі", - сказав Гвоздик.

У жовтні 2019 року Гвоздик втратив чемпіонський титул у бою проти Бетербієва, після цього українець завершив кар’єру. У лютому 2023 року Олександр повернувся в ринг.

Раніше Гвоздик прокоментував позицію Ломаченка щодо російського вторгнення.

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