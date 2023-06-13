Гвоздик прокоментував позицію Ломаченка щодо російського вторгнення

Колишній чемпіон світу в трьох вагових дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 KO) має висловити чітку позицію щодо російсько-української війни.

Про це заявив ексчемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО).

"Коли в країні йде війна, всі методи хороші. Є якийсь порядок денний, якого дотримується вся країна, щоб об'єднатися, щоб був бойовий дух. Відчувалося, що в Україні такий вектор, щоб мотивувати всіх боротися проти ворога, проти росіян. Звісно, коли хтось вибивається з цього вектора, цього порядку денного, на нього ллється хейт. Це саме те, що трапилося з Ломаченком.

В Україні така ситуація, що ти не можеш залишатися нейтральним. На жаль. Навіть якщо ти поважаєш когось, ти маєш зробити свій вибір. Він його не робить. Але як боксер Ломаченко стовідсотково цього не заслуговує, тому що він великий боєць. Як громадянин своєї країни... Напевно, маємо те, що маємо", - сказав Гвоздик.