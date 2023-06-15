Де Ла Хойя: Деревʼянченко – дуже гарний боєць

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) влаштував колишньому чемпіону світу в першій середній вазі Хайме Мунгуя (42-0, 33 КО) пекельне випробування.

Про це розповів промоутер Оскар Де Ла Хойя.

"Мені сподобалося, що я побачив від Мунгуї. Він більше рухав головою, бився проти дуже міцного хлопця.

Дерев’янченко виявився не жартом. Він дуже гарний боєць. Він влаштував Мунгії пекельне випробування.

Я пишаюся обома хлопцями. Я думаю, що це був матчмейкінг, якого потребує бокс", - сказав Де Ла Хойя.