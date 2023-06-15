Джон Ф'юрі: Усик – великий брехун і боягуз

Володар поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) винний у зриві бою з чемпіоном світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів батько британського боксера Джон Ф'юрі в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

"Є тільки один брехун, і це Усик з його командою. Він не хотів битися. З якихось лайняних джерел Усик почув, що Тайсон був травмований. Потім Тайсон запропонував йому бій, і навіть 30 відсотків гонорару було багато для Усика. Але він все одно заробив би 17 мільйонів фунтів за бій на "Вемблі".

Це показує, який він великий брехун і боягуз. Він боксуватиме з Даніелем Дюбуа за недоїдки порівняно з гонораром за бій із Тайсоном. Тож чи є в цьому сенс? Тайсон поб'ється з ким завгодно, у будь-якій точці світу, якщо все буде в порядку в плані бізнесу", – сказав Ф'юрі-старший