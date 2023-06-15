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Джон Ф'юрі: Усик – великий брехун і боягуз

Джон Ф'юрі прокоментував зрив бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 11:20 642 0
Джон Ф'юрі: Усик – великий брехун і боягуз
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джон Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

Володар поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі  Олександр Усик (20-0, 13 КО) винний у зриві бою з чемпіоном світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів батько британського боксера Джон Ф'юрі в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

"Є тільки один брехун, і це Усик з його командою. Він не хотів битися. З якихось лайняних джерел Усик почув, що Тайсон був травмований. Потім Тайсон запропонував йому бій, і навіть 30 відсотків гонорару було багато для Усика. Але він все одно заробив би 17 мільйонів фунтів за бій на "Вемблі".

Це показує, який він великий брехун і боягуз. Він боксуватиме з Даніелем Дюбуа за недоїдки порівняно з гонораром за бій із Тайсоном. Тож чи є в цьому сенс? Тайсон поб'ється з ким завгодно, у будь-якій точці світу, якщо все буде в порядку в плані бізнесу", – сказав Ф'юрі-старший 

Бій Ф'юрі – Усик мав відбутися 29 квітня, але команди боксерів не змогли домовитися.

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