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Президент WBC пояснив відмову санкціонувати бої росіян

WBC відмовилася санкціонувати бій росіянина Бівола
Сьогодні 20:22 396 0
Президент WBC пояснив відмову санкціонувати бої росіян
#Бівол, #Сауль Канело Альварес

Джерело - Чемпіон.

WBC відмовилася санкціонувати бій чемпіона WBA у напівважкій вазі Дмитра Бівола (21-0, 11 КО) з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом.

Про це розповів голова Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман.

"На цю мить ми не можемо санкціонувати бій, в якому бере участь Бівол. І кожного разу, коли хтось запитує мене про це, мені стає боляче, тому що у мене багато російських друзів, бійців, тренерів, суддів і членів урядової ради з росії. Наша позиція не є особистою, ми дуже шкодуємо, якщо вона завдає комусь болю. У цьому випадку боляче Біволу, тому що він росіянин, але нічого особистого проти нього немає.

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Ми є санкційним органом, який бореться за мир, за справедливість, проти зловживання владою, проти дискримінації, проти агресії. І дуже прикро, що Бівол є жертвою в цій ситуації. Але це те, що ні він, ні ми не можемо контролювати", - сказав Сулейман.

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