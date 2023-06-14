Президент WBC пояснив відмову санкціонувати бої росіян

WBC відмовилася санкціонувати бій чемпіона WBA у напівважкій вазі Дмитра Бівола (21-0, 11 КО) з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом.

Про це розповів голова Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман.

"На цю мить ми не можемо санкціонувати бій, в якому бере участь Бівол. І кожного разу, коли хтось запитує мене про це, мені стає боляче, тому що у мене багато російських друзів, бійців, тренерів, суддів і членів урядової ради з росії. Наша позиція не є особистою, ми дуже шкодуємо, якщо вона завдає комусь болю. У цьому випадку боляче Біволу, тому що він росіянин, але нічого особистого проти нього немає.