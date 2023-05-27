Спенс: Я заберу те, що належить Кроуфорду

Чемпіон WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) має намір перемогти чемпіона WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО).

Про це Спенс розповів порталу BoxingScene.

"Великі речі потребують часу. Я маю на увазі, що ми вели переговори, але тепер ми тут. Отже, все це залишилося в минулому. Це сьогодення. Ми тут, ми б’ємося один з одним. Нехай переможе сильніший. Я відчуваю, що це найкращий бій у напівсередній вазі за останні, мабуть, 40 років. Це бій десятиліття, найкращий проти кращого.