Спенс: Я заберу те, що належить Кроуфорду

Джерело - Boxing Scene.
Чемпіон WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) має намір перемогти чемпіона WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО).
Про це Спенс розповів порталу BoxingScene.
"Великі речі потребують часу. Я маю на увазі, що ми вели переговори, але тепер ми тут. Отже, все це залишилося в минулому. Це сьогодення. Ми тут, ми б’ємося один з одним. Нехай переможе сильніший. Я відчуваю, що це найкращий бій у напівсередній вазі за останні, мабуть, 40 років. Це бій десятиліття, найкращий проти кращого.
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Я людина слова. Люди думали, що я піднімуся в першу середню вагу. Але, як я й казав Кроуфорду, коли ми перетнулися в Оклахомі, я дістану ці пояси і заберу те, що належить йому. І ось зараз ми тут", - сказав Спенс.
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