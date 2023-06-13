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Лопес: Я хочу, щоб мене просували як Альвареса та Ф’юрі

Тео вважає, що його обділяють увагою
Вчора 23:55 206 0
Лопес: Я хочу, щоб мене просували як Альвареса та Ф’юрі
Фото Getty Images
#Теофімо Лопес, #Девін Хейні

Джерело - vringe.com.

Чемпіон WBO Теофімо Лопес (19-1, 13 KO) не бачить сенсу у поєдинку з Девіном Хейні (30-0, 15 KO).

Про це заявив сам Лопес.

"Технічно я дворазовий абсолютний чемпіон світу. Зробив те, що ще нікому не вдавалося за доби чотирьох поясів. Я хочу, щоб мене просували як Теренса Кроуфорда, Девіна Хейні, Канело Альвареса та Тайсона Ф'юрі. Але чи отримаю я такий промоушен? Звичайно ж ні.

Нафіга мені Хейні? Він - відстій. Він точно не з тих, заради кого я готовий піднімати жопу та працювати у залі", - сказав Лопес.

Раніше Лопес назвав умову відновлення кар'єри.

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