Лопес: Я хочу, щоб мене просували як Альвареса та Ф’юрі

Чемпіон WBO Теофімо Лопес (19-1, 13 KO) не бачить сенсу у поєдинку з Девіном Хейні (30-0, 15 KO).

Про це заявив сам Лопес.

"Технічно я дворазовий абсолютний чемпіон світу. Зробив те, що ще нікому не вдавалося за доби чотирьох поясів. Я хочу, щоб мене просували як Теренса Кроуфорда, Девіна Хейні, Канело Альвареса та Тайсона Ф'юрі. Але чи отримаю я такий промоушен? Звичайно ж ні.

Нафіга мені Хейні? Він - відстій. Він точно не з тих, заради кого я готовий піднімати жопу та працювати у залі", - сказав Лопес.